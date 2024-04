Tchad : atelier d’auto-évaluation des subventions de l’AFOPE à Mongo

L’ADETIC de Mongo a servi de cadre ce jeudi, 25 Avril 2024, à l'atelier d'échanges et d'auto-évaluation des subventions de l'association féminine œuvrant pour l'entrepreneuriat (AFOPE).



Cet atelier est facilité par l'expert Alexis Gayé en présence de la cheffe du projet, Mlle Aziza Youssouf Radouane, de la comptable Léa Malloum et Ndadnouba Madjibé.



L'objectif de cette rencontre est de connaître les niveaux d'engagement des bénéficiaires, de recueillir leurs difficultés et d'établir les stratégies pour une évaluation finale.