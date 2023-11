Tchad : atelier d’information et de formation sur les projets du Fonds Spécial en Faveur de l’Environnement

Une mission du ministère de l’Environnement, à travers le Fond Spécial en Faveur de l’Environnement (FSE), organise ce 14 novembre 2023 un atelier d’information et de formation des parties prenantes sur le 3ème appel à proposition des projets du Fonds Spécial en Faveur de l’Environnement.



L’objectif primordial de cet atelier consiste à favoriser la présentation des dossiers de qualité, par la diffusion d’informations suffisantes et précises, sur les documents du troisième appel à propositions des projets des organisations et associations œuvrant dans la protection de l’environnement dans la province du Moyen-Chari.



Le directeur des opérations dudit Fonds, Djimranmadji Alrari a indiqué que de manière spécifique, cet atelier va permettre d’expliquer et d’apporter des clarifications sur le contenu des documents conçus pour cet appel à propositions, notamment les lignes directrices et le formulaire.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat a salué cette initiative du FSE qui est un ouf de soulagement pour les organisations et associations qui œuvrent en faveur du bien-être de l’environnement.



Ahmat Tidjani Hamat se dit persuadé que les activités de ce Fonds dans la province du Moyen-Chari, vont véritablement aider les participants à jouer pleinement leur rôle et contribuer à la préservation, à la mise en valeur de l’environnement, et à la lutte contre le réchauffement climatique qui constituent l’une des priorités du programme d’action du gouvernement de Transition.



Il faut noter que le Fonds Spécial en Faveur de l’Environnement est un instrument financier d’accompagnement de la politique environnementale de l’Etat, et sa principale mission consiste à mobiliser les ressources nationales et internationales pour financer les projets, programmes et toute autre action concourant à la préservation et à la gestion de l’environnement, à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et au développement durable.