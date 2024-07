Tchad : atelier de capitalisation du projet AFIYITNA à Mongo

Dans le cadre de ses activités, le projet AFIYITNA sur la mise en œuvre de l'ONG IRC/ Moustagbal, a organisé un atelier de capitalisation de son projet à Mongo.



C'est le secrétaire général de la province du Guera qui a ouvert la cérémonie qui regroupait les responsables des différents services de l'Etat, les partenaires du projet, les autorités locales, ainsi que les représentants de la communauté des deux départements qui sont le Guera et Abtouyour.



Dans son mot de bienvenue, la coordinatrice du projet, Estelle Taokreo a remercié les participants, et surtout les bénéficiaires, pour leurs contributions, dans la réussite de ce projet qui arrive à sa fin.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la province, Djerembeté Dingamyo a rappelé que la province a traversé une période caractérisée par plusieurs problèmes liés à la malnutrition, le manque d'eau potable, l'hygiène et l’assainissement.



Et c'est dans ce cadre que le gouvernement du Tchad, sous la conduite de son président Mahamat Idriss Deby et le financement de l'Union Européenne, est mobilisé pour répondre efficacement à cette situation qui prévaut dans la province. Ce projet a contribué à l'atteinte des objectifs du plan national d'assainissement, « un Tchad sans défécation à l'air libre, d'ici 2030 ».



Il faut signaler que le projet AFIYITNA qui signifie notre santé, a été lancé officiellement le 09 septembre 2021, avec un financement de 350 000 euros, et a couvert 7 cantons dans le Guera. Il sera clôturé le 16 juillet 2024.