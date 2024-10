Tchad : atelier de dissémination des curricula à Goré

Il s’agit d’un pas vers la prévention de l'extrémisme violent, et la promotion des droits des femmes. En effet, dans le cadre de son engagement à renforcer la cohésion sociale, et à lutter contre l’extrémisme violent, le projet KOICA, en partenariat avec l’UNFPA Tchad et TECHNIDEV, a organisé un atelier de dissémination des curricula à Goré.



C'est le secrétaire général de la préfecture de Goré qui a présidé la cérémonie officielle de lancement de l'atelier, en présence des chefs traditionnels et religieux, ainsi que des représentants des écoles confessionnelles.



L'objectif visé, à travers cet atelier, est de sensibiliser et former divers acteurs sur des thématiques cruciales telles que la prévention de l’extrémisme violent, la radicalisation, l’autonomisation des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).



Lors de cet atelier qui a regroupé environ 50 personnes, des outils pédagogiques adaptés aux réalités locales, ont été distribués afin de permettre aux leaders religieux et communautaires d'aborder ces enjeux dans leurs cercles respectifs.



En s’appuyant sur ces curricula, les organisateurs espèrent renforcer la capacité des écoles confessionnelles et des leaders communautaires à jouer un rôle actif dans la prévention des violences, et la promotion des droits des femmes, contribuant ainsi à la stabilité et au développement de la région.