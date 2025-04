Tchad : atelier de formation sur l’éducation à la vie et à la santé de reproduction pour les jeunes ambassadeurs

L’organisation YALI Tchad, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), organise ce 30 avril 2025 un atelier de formation à Sarh.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des clubs des jeunes ambassadeurs de la paix et de l’Éducation à la Vie et à la Santé de Reproduction (EVSR), dans les établissements scolaires et universitaires du pays.



L’objectif général de cet atelier est de consolider le réseau des jeunes pairs éducateurs au Tchad, tout en développant leurs compétences pour mener des actions efficaces d’éducation entre pairs. L’activité vise également à contribuer significativement à l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes.



Selon Mbairamadji Désiré, chef de mission, la formation met un accent particulier sur le renforcement des capacités des membres, en matière de communication interpersonnelle, d’animation de groupe, ainsi que de maîtrise des connaissances essentielles en santé sexuelle et reproductive. Elle aborde également l’utilisation responsable et stratégique des outils numériques, notamment les réseaux sociaux.



Présent à l’ouverture des travaux, Migueyam Blota Raki, représentant de la déléguée provinciale de la jeunesse, a salué cette initiative. Il a encouragé les participants à suivre activement les sessions, afin de devenir de véritables relais d’information et d’éducation au sein de leurs établissements. L’atelier qui regroupe plus d’une trentaine de jeunes venus des collèges, lycées et universités de la province, prendra fin le 1er mai 2025.