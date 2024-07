Tchad : atelier du CRASH, les médias au cœur de la paix durable

Le Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH) organise depuis le 3 juillet 2024, un atelier de réflexion et de suivi en appui au renforcement du positionnement constructif des médias pour l'apaisement et la paix durable au Tchad.



C’était dans un hôtel de la place, sous le thème : « Rôle des médias pour l'apaisement dans le contexte post-transition au Tchad ». Dans son mot d'ouverture, la coordinatrice du programme de gouvernance au Bureau de la Coopération Suisse au Tchad, Oederun Brigitte, a rappelé que cette initiative vise à promouvoir la bonne gouvernance, le dialogue et la paix.



Les médias au Tchad font face à d'importants défis dans le cadre du pilier de la démocratie. Cette initiative engendre une autre forme de réflexion et de présentation des différentes opinions. Le CRASH va fournir des outils, des connaissances et des moyens, pour aborder des sujets importants, et éclairer les lecteurs avec divers éléments de réflexion.



Pour sa part, le directeur administratif du CRASH, Dr Djimet Seli, souligne que cet atelier a pour objectif de « renforcer le rôle des médias pour l'apaisement dans le contexte post-transition au Tchad. Nous venons de sortir de l'élection présidentielle et allons bientôt entrer dans d'autres phases électorales. »



Si l'élection présidentielle qui vient de se dérouler n'a pas engendré une crise post-électorale majeure, personne ne peut présager l'issue des prochaines consultations électorales législatives, locales et autres. Il est donc important de rencontrer les hommes des médias pour échanger sur leur rôle dans l'apaisement des lendemains de chaque échéance électorale.



Cet atelier cherche à capitaliser les réflexions pour des débats constructifs sur le rôle des médias dans le maintien d'un climat de paix et de sérénité, afin d'éviter les crises post-électorales souvent meurtrières. « Cette occasion permettra d'échanger et de libérer vos inspirations créatrices pour faire émerger des idées valables, en matière de votre rôle dans l'apaisement du climat politique post-électoral », a-t-il conclu.



Il faut rappeler que les participants viennent de différentes rédactions de N'Djamena et de diverses provinces. L'atelier se déroulera pendant trois jours, du 3 au 5 juillet 2024.