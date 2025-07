Tchad : atelier sur les solutions durables en faveur des réfugiés de la RCA à Moundou

Cet événement ouvert ce 9 juillet 2025 à Moundou est placé sous le haut patronage des ministères des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, ainsi que de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires.



Il a pour objectif de rassembler les acteurs concernés, y compris la CNARR et l’UNHCR, ainsi que les communautés affectées et les partenaires humanitaires, afin de collaborer sur des initiatives innovantes et durables pour améliorer les conditions de vie des réfugiés.



Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Allaindangué Kladoumbaye s’est réjoui de la tenue de ces assises dans sa province, avant de souligner qu’il est évident de se pencher sur la situation des réfugiés au Tchad.



Ouvrant les travaux, la secrétaire générale adjointe du ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Sitina Abdermadid Hagar, a souligné que le développement entamé par les différentes parties concernées ouvre aujourd’hui des perspectives réelles de retour volontaire, digne et sécurisé pour les réfugiés centrafricains qui expriment le souhait de rentrer dans leur pays d’origine.



Et ce souhait est mieux documenté. En effet, une enquête récente menée par le gouvernement et le HCR, du 13 au 17 mai 2025 auprès de 8538 ménages, a révélé que 47% des réfugiés interrogés envisagent un retour volontaire, tandis que 49% préfèrent rester au Tchad.



Aujourd’hui, plus de 135000 réfugiés centrafricains sont présents sur le territoire tchadien, principalement dans les provinces du Salamat, Moyen Chari, Mandoul et Logone Occidental.