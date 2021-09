Tchad : atroce assassinat au Sila, un homme a tué son ex-femme à Bechaketek

Dans la nuit du 27 septembre 2021, le nommé I.H.M. a tué sa femme à Bechaketek, une localité située à 11km de la ville de Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila.



Selon l'information, la victime Khadija Ahmat Alissel est séparée de son mari depuis plus d'un an. L'ex-mari a appris qu'un homme a demandé la main de la femme en mariage. Il a débarqué à 23 heures pour attaquer son ex-femme dans sa chambre. L'ex-mari a bloqué avec force sa bouche pour l'empêcher de crier, s'est mis à découper ses mains puis a déchiré son ventre avec un couteau.



L'auteur présumé a pris la fuite. Les forces de l'ordre sont à ses trousses et pensent que l'individu n'a pas encore traversé le département.



"Nous ne sommes pas contre quelqu'un. C'est notre fille qui est morte dans des conditions inhumaines. Nous demandons à la justice de faire appliquer la loi contre ce criminel", affirme le grand frère de la victime.