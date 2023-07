Tchad : attacher les chiens et chats pour stopper la transmission de la maladie du ver de Guinée

Il s'est tenu ce 4 juillet 2023 une réunion de plaidoyer, dans les locaux de la mairie de Laï, pour promouvoir l'approche de l'attachement prolongé des chiens et des chats, dans le cadre de la lutte contre la maladie du ver de Guinée.



Selon Sountame Balamsia Honoré, chef de zone du district sanitaire de Laï, l'objectif de ce projet est de maintenir les chiens et les chats attachés, pendant une période prolongée, afin de rompre la chaîne de transmission de la maladie du ver de Guinée au Tchad.



Après des discussions animées, Abdelaziz Tchang-lang Tokama, préfet intérimaire du département de la Tandjilé Est, a salué la qualité des échanges concernant cette maladie.



À cet égard, il a invité les chefs de quartiers de la commune de Laï, y compris les chefs traditionnels, à mener des actions de sensibilisation de proximité afin que les propriétaires de chiens et de chats acceptent de les attacher.