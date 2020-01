Tchad : attaque de Boko Haram au Lac, 4 morts

Au moins quatre villageois tchadiens ont été tués et quatre femmes enlevées ce samedi 11 janvier par les djihadistes de Boko Haram dans un hameau de la zone du lac Tchad, ont annoncé à l'AFP le gouverneur de la zone et un officier.



«Aux environs d'une heure du matin, des éléments de Boko Haram ont attaqué le village d'Alom, il y a eu quatre morts et, en se repliant, ils ont enlevé quatre femmes», a indiqué à l'AFP un haut responsable de l'armée dans la région, sous couvert de l'anonymat.



Le gouverneur de la province du lac Tchad, Nouki Charfadine, a confirmé à l'AFP que quatre hommes du village avaient été tués dans cette attaque qu'il attribue aussi à Boko Haram, et que «quatre femmes sont portées disparues».