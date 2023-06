Tchad : attaque meurtrière au commissariat de Mangalmé, le ministre de la Sécurité publique réagit

Le Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration condamne fermement cette attaque qualifiée de "lâche et barbare". Il tient à rassurer la population en affirmant que la situation est sous contrôle et qu'une enquête judiciaire est en cours pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques et déterminer les responsabilités.



Le Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration appelle à la calme et à la retenue, tout en invitant chacun à contribuer au maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale dans l'ensemble de la province. Le communiqué souligne que toutes les mesures nécessaires ont déjà été prises pour assurer la sécurité.