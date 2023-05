Tchad : attaque sanglante contre des villageois à Mankande, 18 morts dont 6 assaillants

Lors d'une visite sur le terrain, les autorités ont constaté les conséquences tragiques de cette attaque. Des citoyens paisibles, y compris des femmes et des enfants, ont été tués sauvagement dans le village de Mankande. Cette violence ne découle ni d'un conflit intercommunautaire ni d'une dispute entre éleveurs et cultivateurs. Les assaillants ont fait main basse sur du bétail, laissant derrière eux 12 villageois morts.



Sur les lieux, neuf morts ont été recensés immédiatement, tandis que trois blessés ont malheureusement succombé à leurs blessures. Les forces de l'ordre ont réussi à capturer huit assaillants, tandis que six bandits ont été tués dans l'affrontement. La provenance exacte de ces agresseurs, qui ne semblent pas être des Tchadiens, demeure inconnue.



Actuellement, la situation est qualifiée de calme, mais cette attaque survenue vers 4 heures du matin a profondément marqué le village, situé à 18 km de la sous-préfecture de Laramanaye.