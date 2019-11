Tchad : au Batha, l'opération "école d'abord" incite à la scolarisation

Ce déplacement a permis au préfet Fatimé Boukar Kosseï de sensibiliser les parents d'élèves afin qu'ils envoient leurs enfants et surtout les filles à l'école. Le préfet a constaté la présence des enseignants dans leurs lieux d'exercice.



Pour Fatimé Boukar Kossei, l'éducation des enfants tient à coeur les plus hautes autorités du pays. Elle a appelé les responsables du système éducatif à mettre l'accent sur l'avenir de ces enfants. Pour ce faire, elle a procédé à un plaidoyer de porte à porte en vue de sensibiliser les parents d'élèves et les élèves afin de donner une importance capitale à l'éducation d'une manière générale.



Les enseignants ont été invités à une conscience professionnelle pour la bonne marche de l'école tchadienne.