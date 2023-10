Tchad : au Batha, la sécurité et la cohésion sociale au centre d'une réunion

Dans le cadre de sa série de rencontres avec les autorités administratives, militaires, et traditionnelles depuis sa prise de fonctions à la tête de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mouralli, gouverneur de la province du Batha, a organisé une réunion ce lundi 30 octobre 2023 à sa résidence. Les participants à cette réunion comprenaient les préfets, les sous-préfets, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les leaders traditionnels.



Lors de cette rencontre, le gouverneur a abordé diverses questions liées à la consolidation de la paix, la sécurité, la cohésion sociale, et le développement socioéconomique.



Dans son allocution de circonstance, le gouverneur a exhorté les autorités à respecter la hiérarchie, les horaires de travail, et à surveiller la présence des agents sur le terrain. Il a également insisté sur l'importance de l'intégrité, en décourageant la corruption et l'injustice. En ce qui concerne la sécurité, le gouverneur a appelé les forces de défense et de sécurité à s'engager fermement pour assurer la sécurité de la province.



Il a particulièrement souligné le rôle des chefs de brigade (CB), les appelant à ne pas s'arroger le pouvoir de juger des affaires qui ne relèvent pas de leur compétence et d'imposer des amendes qui ne bénéficient pas au trésor provincial. Il a insisté pour que les officiers de police judiciaire (OPJ) et les CB dressent des procès-verbaux et transfèrent tous les conflits aux juges.



En ce qui concerne les conflits intercommunautaires, le gouverneur a identifié trois types de conflits dans le Batha, notamment les conflits fonciers liés aux limites des champs, les conflits liés aux puits de pâturages, et les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il a rappelé aux chefs de canton que les nouvelles créations de terres n'ont pas encore été délimitées, et aucun chef de canton ne doit revendiquer un territoire spécifique.



Le gouverneur Ahmat Goukouni Mouralli a encouragé les préfets, les sous-préfets, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les leaders traditionnels à assumer leurs responsabilités, pour éliminer les problèmes entravant le développement de la province.



Enfin, il a évoqué des questions telles que le banditisme, le trafic d'enfants vers la Libye, la paix, la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs, et la collecte des recettes, soulignant que ces sujets ne sont pas négligés par les autorités provinciales.