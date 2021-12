Tchad : au Batha, la violence en milieu scolaire préoccupe les "hommes sages"

Le président de l'association, Alhadj Attahir Abbas, a souligné que le phénomène de la violence en milieu scolaire inquiète de plus en plus la communauté éducative dans différentes villes du pays. Il commence aussi à prendre de l’ampleur dans les provinces. Pour lui, l’école est un lieu d’apprentissage, de brassage et du savoir où l’élève s’instruit et développe ses talents. Les élèves sont appelés à communiquer, échanger les idées, se socialiser entre eux et cultiver l’esprit de paix et de vivre ensemble.



Il a exhorté les élèves à prendre conscience des violences faites dans les établissements, afin de garantir leur avenir. Ils ne doivent pas avoir l’idée de regroupement ethnique, tribale ou familiale en milieu scolaire. Ils doivent par contre cultiver le vivre ensemble et respecter les enseignants, indique Alhadj Attahir Abbas.



Idriss Oumar a pour sa part demandé aux enseignants de comprendre le comportement de chaque élève et de ne pas agir durement, car certains élèves sont frappés par l’âge de la puberté. L'administration est encouragée à garantir une bonne communication avec les élèves et les parents d'élèves.