Tchad : au Batha, lancement d’un atelier sur les instruments de sauvegarde environnementale et sociale

Dans le cadre du Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN), soutenu par la Banque mondiale, un atelier d’information, de sensibilisation et de vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale, a été lancé ce mardi 22 avril 2025 à Ati, chef-lieu de la province du Batha.



La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général de la province, Brahim Senoussi Imam, en présence de plusieurs autorités administratives, traditionnelles et religieuses.



Animé par Seibou Siri, spécialiste en développement social, l’atelier a pour objectif de présenter les mécanismes de sauvegarde environnementale et sociale du PATN, d’informer les populations locales du lancement officiel du projet au niveau national, mais aussi de recueillir leurs recommandations.



L’initiative vise également à identifier les dispositifs existants de gestion des plaintes, mis en place dans d'autres projets, et à établir une cartographie des structures locales susceptibles d’intervenir dans ce domaine. Le Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad ambitionne de favoriser un accès élargi à une connectivité large bande résiliente et d’améliorer l’accès des citoyens aux services numériques gouvernementaux.



Mis en œuvre par plusieurs agences d’exécution telles que l’ARCEP, l’ADETIC, l’ANSIC et l’ENASTIC, ce projet stratégique entend accélérer la transition numérique du pays, tout en créant des opportunités économiques et sociales pour les populations.



Dans son allocution, Brahim Senoussi Imam a salué l’importance de ce projet pour le développement du Tchad et en particulier pour la province du Batha. Il a souligné que le PATN représente une chance unique de renforcer l'infrastructure numérique locale, et de promouvoir l’utilisation des services publics en ligne.



L’implication de chacun d’entre vous est essentielle pour que ces instruments ne restent pas de simples documents administratifs, mais deviennent de véritables outils de suivi et de gestion des impacts du projet dans notre province, a-t-il conclu. Cet atelier marque ainsi une étape clé dans la mise en œuvre inclusive et responsable du PATN au niveau local.