Tchad : au Batha, lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025

Ce mardi 1er octobre 2024, le gouverneur de la province du Batha a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025 au Lycée Bilingue d'Ati, en présence des autorités administratives, civiles et militaires, des enseignants, des parents d'élèves et des élèves des différents établissements de la ville.



Dans son discours, Youssouf Mahamat Zene, président du comité d'organisation et proviseur du Lycée Bilingue d'Ati, a souligné l'importance de l'engagement collectif pour la réussite éducative.



Il a salué la qualité du modèle éducatif bilingue et le professionnalisme des enseignants, tout en remerciant le président de la République, le ministre de l'Éducation, le gouverneur de la province et les parents d'élèves pour leur soutien.



Yacoub Ibrahim, délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Batha, a évoqué les difficultés rencontrées dans les établissements de la province, notamment : la faible scolarisation des enfants de 6 ans, en particulier des filles ; le faible taux d'achèvement des cycles ; le démarrage tardif des cours dans certaines zones ; la transition insuffisante entre les niveaux d'enseignement ; le manque de ressources et de moyens de suivi ; et la nécessité de passer d'une école alimentaire à une école compétitive.



Le gouverneur, général de division Ahmat Goukouni Mourali, lors du lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025, a demandé au délégué de dresser une liste des enseignants affectés au Batha, mais qui refusent de regagner leurs postes, soulignant qu'ils pourraient faire face à des sanctions financières.



Il a également insisté sur l'importance de l'éducation pour tous les enfants, garçons et filles, et a donné des instructions aux préfets et sous-préfets pour veiller à la scolarité des élèves, tout en interdisant toute violence en milieu scolaire. Enfin, il a encouragé les élèves à travailler dur pour assurer leur avenir et préparer la relève de leurs parents.