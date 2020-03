Tchad : au Batha, le général Tatola en tournée auprès de la population

Le gouverneur de la province du Batha a entamé une tournée de prise de contact sur le cohabitation et le vivre ensemble dans son ressort territorial. Yao, Amdjemena Bilala et Ambasatna dans le département du lac Fitri ont constitué la première étape de la visite du gouverneur dans le Batha profond.



Après le mot du bienvenue du préfet, s'en est suivi la présentation de la carte postale du département du Lac Fitri. Un chapelet des doléances a été présenté au gouverneur, se résumant par le manque d'eau potable, d'infrastructures éducatives et sanitaires, et de moyens roulants.