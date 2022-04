Tchad : au Batha, levée de deuil de feu Maréchal du Tchad

En présence du secrétaire général de la province du Batha, représentant le gouverneur, des autorités locales, politiques, des militants du Mouvement Patriotique du Salut et les fidèles musulmans, la lecture du coran et des prières ont été dites à Ati.



En effet, le 20 avril 2021, le Maréchal du Tchad, feu Idriss Deby Itno a tiré sa révérence, alors qu’il défendait armes à la main, sa patrie, le Tchad qu’il a tant aimé. La population et tous les fidèles de la ville d'Ati lui ont rendu hommage, en priant Allah le Tout Puissant, pour le repos de son âme.



A cette occasion, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah demande aux fidèles de joindre leurs voix, pour implorer la miséricorde d’Allah pour le défunt président Idriss Deby Itno qui a tout donné à son pays, jusqu’au sacrifice suprême.



Brahim Ali, représentant le secrétaire général du MPS du Batha, au nom de ses camarades politiques du Mouvement Patriotique du Salut, a dit que la disparition du président fondateur du parti fut un grand choc. D’où la décision d’observer un deuil d’un an en sa mémoire. Avec cette cérémonie de levée de deuil, le parti entend reprendre ses activités politiques.



Pour sa part, le secrétaire général de la province du Batha, Abeleaziz Mamahat Maï, représentant le gouverneur, au nom de la population de la province du Batha, a eu une pensée pieuse à l'endroit de tous les membres de la famille du disparu.

Tout en implorant la grâce divine sur le Tchad et le président du Conseil Militaire de Transition, pour la bonne conduite du processus de la transition, il a prié afin que l'âme du défunt repose en paix.