Tchad : au Batha, poursuite de la collecte de données pour la géolocalisation des établissements scolaires

Dans la province du Batha, la collecte de données pour la géolocalisation des établissements scolaires et le recensement des ressources humaines et matérielles continue.



Lancée le 1er février 2024, cette opération s'étend sur tout le territoire et se déroule actuellement à Ati, le chef-lieu de la province. Cette initiative, menée par le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, en collaboration avec l'INSEED et financée par la Banque mondiale, vise à cartographier de manière fiable les écoles du pays.



Le 13 février 2024, notre correspondant d'Alwihda Info s'est rendu à l'école catholique Saint François Xavier d'Ati, pour évaluer l'avancement de l'opération et les conditions de son déroulement, ainsi que pour identifier les objectifs et les défis rencontrés sur le terrain.



Hamza Souleymane Adoum, superviseur permanent et chef de mission, a précisé que la géolocalisation, débutée le 1er février, se poursuivra jusqu'au 31 mars 2024 sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de fournir au ministère de l'Éducation nationale, une carte scolaire précise.



Il a assuré que l'opération se déroule sans incident, dans de bonnes conditions, et sans aucune irrégularité, l'INSEED exigeant un travail de qualité pour obtenir un recensement exact du personnel enseignant et améliorer le système éducatif.



La géolocalisation fait partie du Projet d'Amélioration de l'Éducation de Base (PARAEB) et concerne tous les établissements scolaires, qu'ils soient publics, communautaires, privés ou préscolaires, ainsi que leurs ressources (enseignants, élèves, infrastructures, matériels didactiques et pédagogiques, personnel administratif, associations/comités).



Des enseignants interrogés à l'école catholique d'Ati ont salué cette initiative, qui permettra au ministère de l'Éducation d'obtenir des données précises sur le nombre d'enseignants, les infrastructures, etc., afin d'identifier et d'améliorer les lacunes dans le secteur éducatif.