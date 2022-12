Tchad : au Batha, un financement d’associations de parents d’élèves pour améliorer l’enseignement

Le Programme pour la Promotion de la Qualité de Base au Tchad (PROQEB) a remis des chèques 500 000 Fcfa à 10 associations des parents d’élèves (APE/AME) de la province, retenues pour des activités génératrices de revenus (AGR).



C'est dans le souci d'améliorer la qualité des enseignements/apprentissages, dans les écoles de la province, que cet appui financier a été octroyé aux APE/AME des 10 écoles retenues à titre expérimental, pour pouvoir générer des ressources à partir des AGR qu'elles auront à mettre en place.



Elles pourront ainsi contribuer à améliorer l'accès et le maintien des enfants à l'école, le bon fonctionnement des écoles et l'entretien.

Le coordinateur de l'ONG VIE, Mahamat Abba Gana Tchari, a souligné que cette remise des chèques est le fruit d'un long processus d'accompagnement des structures parentales de base (APE/AME) qui a démarré depuis 2021, avec l'identification de 321 écoles fonctionnelles de la province ; l'élaboration et la validation de différents modules de formation ; la formation des formateurs locaux ; la formation de 2247 membres des APE, AME et directeurs d'écoles et la sélection de 10 écoles sur la base des critères définis.



Pour sa part, le chef d'antenne du ProQEB, Mahamat Tahir Brème, explique que ce projet qui sera mis en place à titre expérimental dans la province du Batha, concerne 10 APE/AME des écoles répondant aux critères préétablis pour la circonstance. Il exhorte les bénéficiaires à mettre à profit ces fonds et demande à l'ONG VIE et à la FENAPET d'être attentionnés sur le suivi de ces APE/AME sur le terrain, pour la réussite des AGR, afin de gagner la confiance des donateurs et d'exciter d'autres APE/AME à mieux jouer leur rôle.



Le représentant du délégué de l'éducation, Soumaï Adoum, le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique (MENPC) et le Programme pour la Promotion de la Qualité de l'Education de Base (ProQEB), entretiennent depuis environ une dizaine d'années, un partenariat sincère dont les retombées sont visibles aujourd'hui dans les provinces concernées par le projet. Ce partenariat s'articule autour des diverses actions de formation, de suivi, des appuis en matériels (imprimables et non imprimables, des matériels informatiques) et des moyens roulants.



En remettant les chèques aux 10 bénéficiaires, le secrétaire général de la province, Abdelaziz Maï Mahamat, affirme que la question de l'éducation est l'une des principales préoccupations des plus hautes autorités et du gouvernement de la République du Tchad. Le représentant de l'Association des parents d’élèves (APE), Annour Tidja a, au nom des bénéficiaires, remercié le ProQEB et les partenaires techniques et financiers.