Tchad : au Batha, un plaidoyer pour la scolarisation et contre l'immigration

Les filles sous-scolarisées



D'après le préfet, "les filles sont largement moins scolarisées que les garçons et quittent prématurément l'école car les parents estiment qu'à partir d'un certain âge, il faut marier la fille. Cette pratique de mariage précoce et forcé, les violences, les travaux ménagers et les grossesses non désirées demeurent les principaux obstacles à la scolarisation des filles."



"Le gouvernement s'engage à renforcer l'éducation des enfants, plus particulièrement celui des jeunes filles", a-t-elle souligné, ajoutant que les hautes autorités ont placé la femme et la fille au centre de leurs préoccupations.



La cérémonie a été clôturée par des danses folkloriques.