Tchad : au Borkou, des mineurs bloqués en plein désert recueillis par l'armée

Les forces de défense de la zone n°7 ont recueilli cette semaine, 15 mineurs et deux présumés trafiquants de boissons frelatées bloqués en plein désert. Ils tentaient de se rendre en Libye mais ont été immobilisés suite à des pannes de véhicule, selon le colonel Ousmane Deby, commandant de la zone de défense.



"On a toujours dit aux parents d'empêcher leurs enfants de s'aventurer. Les forces de défense et de sécurité n'ont ménagé aucun effort pour. contrecarrer cela", a réagi le gouverneur de la province du Borkou, le général Ismat Issakha Acheikh.



Le gouverneur exhorte les parents à prendre leurs dispositions. Les 15 mineurs seront acheminés vers leurs familles tandis que les deux présumés trafiquants feront l'objet d'une procédure judiciaire.