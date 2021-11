Tchad : au Borkou, les véhicules civils et militaires se confondent, semant la confusion

Un contrôle des véhicules a été lancé dans la province du Borkou afin de renforcer la sécurité dans la zone. Les détenteurs des véhicules civils de marque Toyota de couleur kaki ou gris doivent changer l'apparence et les peindre en blanc afin d'éviter la confusion entre les véhicules civils et militaires.



Un délai d'un mois a été accordé, du 12 novembre au 12 décembre 2021. Les véhicules des contrevenants seront saisis et les propriétaires sévèrement amendés lors des contrôles qui commenceront après ce délai, selon Harandji Abakar, maire de la ville de Faya.



Le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, a informé le 17 novembre que pour des raisons de sécurité, le contrôle des véhicules qui se fait actuellement concerne uniquement les propriétaires des engins qui n'ont aucune pièce et ne respectent pas la décision relative à l'interdiction des véhicules à vitres teintées et des couleurs similaires aux véhicules militaires qui sèment la confusion.



La population de la ville de Faya est descendue dans la rue pour contester cette décision.