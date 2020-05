Tchad : au Borkou, premières prises de contact pour le nouveau gouverneur

Le nouveau gouverneur de la province du Borkou, le général Ahmat Kardayo Hissein a successivement rencontré mercredi à Faya Largeau, les autorités administratives, communales et les forces de défense et de sécurité.



Ces premières prises de contact interviennent au lendemain de l'installation du nouveau gouverneur.



Le général Ahmat Kardayo Hissein a souligné que la franchise et le respect de l'autorité de l'État sont des pilliers et gages pour la réussite des missions.



Il a évoqué la lutte contre la pandémie de Covid-19 et a insisté sur le respect des mesures barrières. Le gouverneur a demandé à la commission provinciale de renforcer son action auprès de la population pour contrecarrer toute propagation de la pandémie.



Au cours de la rencontre avec les forces de défense et de sécurité, le gouverneur a indiqué que les instructions doivent être exécutées avec rigueur.