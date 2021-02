Tchad : au Borkou, un plaidoyer pour l'autonomisation des personnes handicapées

Le chef du projet du département insertion socio-économique des provinces Borkou et Ennedi Ouest, Paul Jean-Marie, et le chargé du projet de la sous-préfecture de Faya, Hassan Awoune, ont réitéré leur engagement à veiller à ce que les organisations des personnes handicapées, veuves et orphelins de la province du Borkou puissent être autonomes.



Pour leur part, le représentant du maire de Faya, Djiddi Moussa, et la présidente de l'association des veuves et orphelins du Borkou, Amina Issakha, se sont félicités de cette initiative.



Une somme de 400.000 Fcfa a été remise au profit des personnes handicapées, veuves et orphelins du Borkou afin de leur permettre de débuter des activités génératrices de revenus.