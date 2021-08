Tchad : au Guera, 17 bureaux de soutien au MPS forment une coordination

L'Organisation des bureaux de soutien (OBS) au MPS du Guera et le secrétariat général provincial du Guera se sont réunis le 6 août 2021 au siège de MPS pour former une coordination de tous les bureaux de soutien afin de chapeauter les activités et préparer les élections à venir.



Cette coordination naît avec 12 membres permanents en leur tête Adam Mahazal et son vice-president Adam Adam Hassane.



Une lourde tache est confiée aux membres élus, celle de relever les défis à venir puisqu'aux campagnes précédentes, les bureaux de soutien se sont dévoués pour remporter les élections.



Le représentant de l'OBS du Guera, Adam Adam Hassan, a annoncé que des feuilles de routes de travail seront élaborées avec la nouvelle équipe mise sur pied, tandis que les difficultés seront résolues.



Tatoumlé Dogo, secrétaire général provincial du Guera, a profité de l'occasion pour lancer un défi aux nouveaux dirigeants des bureaux de soutien au MPS du Guera. Il a exprimé sa reconnaissance envers aux bureaux de soutien qui apportent des meilleurs résultats au parti MPS.