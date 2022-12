Tchad : au Guéra, des villageois s'imprègnent des défis liés à la sauvegarde de l’environnement

Une équipe multi-acteurs, conduite par le délégué de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, a organisé le 1er décembre 2022, une séance de sensibilisation sur la sauvegarde de l'environnement au village Banda, situé à 12 km de Mongo.



Le but poursuivi est de sensibiliser et d’informer la population sur les textes régissant la gestion de la faune et des forêts, notamment l'interdiction de la coupe abusive des arbres, la vigilance face aux feux de brousse et tous les effets néfastes qui contribuent aux changements climatiques.



La présidente du comité de protection et de suivi de la plantation des arbres, Azzala Abdoulaye, a demandé à tout un chacun de jouer son rôle dans la protection de l’environnement. Pour sa part, Ahmat Kachallah Kasser, délégué de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable du Guera, s’est penché sur l'importance de l'environnement et sa protection dans la vie humaine.



Il a orienté la population sur la sauvegarde et la protection de l'environnement. La population de Banda s’est dite très satisfaite de cette initiative, et s’est engagée à œuvrer davantage pour la protection de l’environnement.