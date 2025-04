Tchad : au Guéra, formation des comités de gestion d'eau à Mongo

il s'agit d'un pas important vers une meilleure gestion des ressources hydriques. En effet, le ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale a organisé ce 10 avril 2025, une session de formation destinée aux membres des différents comités de gestion d'eau.



Cette initiative qui s'est déroulée dans les locaux de l'hydraulique de Mongo, a réuni plus de 22 participants. Ces assises qui s'étaleront sur trois jours, ont pour objectif principal de renforcer les capacités des participants dans les domaines de la gestion, du suivi et de l'usage rationnel de l'eau.



La formation s'inscrit dans le cadre du Programme de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) du 11ème Fonds Européen de Développement (FED). La cérémonie d'ouverture a été présidée par Mbaitcho Abdoulaye Roger, directeur du projet, qui a souligné l'importance de cette formation pour assurer une gestion durable des ressources en eau dans la province.



L'initiative témoigne de l'engagement du ministère à améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones rurales, et à garantir une gestion efficace et pérenne des infrastructures hydrauliques par les communautés locales.