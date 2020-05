Tchad : au Guéra, importants dégâts dans un village après des intempéries

GUÉRA - Le sous-préfet de Niergui, Brahim Oumar Naida, accompagné de son équipe, a effectué une descente vendredi matin dans le village Tounkoul pour constater les dégâts causés par le vent et la pluie lundi dernier.



Les dégâts sont importants suite à ce phénomène naturel. L'on note la destruction de 1004 arbres de mangues, 46 maisons, tandis que des animaux ont été emportés par les intempéries.



La population de Tounkoul et le sous-préfet de Niergui demandent aux ONG et aux personnes de bonne volonté de voler au secours des victimes.