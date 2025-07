Tchad : au Guéra, installation du nouveau sous-préfet de Delep à Mongo

Une cérémonie d'installation s'est déroulée ce matin à la préfecture de Mongo, pour officialiser la nomination du nouveau sous-préfet de Delep.



L'événement a été présidé par le préfet du département du Guéra, en présence des autorités locales et de la population de Mongo. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Adoum Abdramane Younous, a exprimé sa reconnaissance aux autorités présentes pour cette occasion solennelle.



Il a également remercié la population de Mongo pour sa participation nombreuse à cette cérémonie importante pour la sous-préfecture de Delep. Prenant la parole, le préfet du département du Guéra, Abakar Ali Douhane, a officialisé la nomination en annonçant que par décret n°12/PR/2025 du juillet 2025, Ahmat Ousmane est nommé sous-préfet de Delep.



Au cours de son intervention, le préfet a prodigué des conseils au nouveau responsable pour l'exercice optimal de ses fonctions à la tête de la sous-préfecture.



Par les pouvoirs qui lui sont conférés par le président de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, le préfet a procédé à l'installation officielle du nouveau sous-préfet dans ses fonctions. Dans son discours de prise de fonction, Ahmat Ousmane, nouveau sous-préfet de Delep, a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités du pays.



Il a particulièrement remercié le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, le ministre de l'Administration du territoire, ainsi que les autorités locales pour la confiance accordée à sa modeste personne. Le nouveau responsable a sollicité la collaboration de tous les acteurs locaux pour la bonne marche de la sous-préfecture de Delep.



Enfin, il a souligné son engagement à privilégier l'écoute et le dialogue, tout en veillant au respect strict de la loi. M. Ousmane a également mis l'accent sur ses priorités qui incluent le développement économique, social, sanitaire et sécuritaire de sa circonscription administrative.



Cette nomination s'inscrit dans la politique de l'État visant à renforcer l'administration territoriale et à rapprocher les services publics des populations locales.