Tchad : au Guéra, l'UNFPA contribue à l'amélioration des conditions de vie des femmes

Mongo - Des associations féminines de la province du Guéra ont reçu vendredi du matériel à l'occasion de l'édition 2020 de la Journée mondiale de la population. L'objectif est de renforcer les organisations féminines pour leur permettre d'exercer des activités sur le terrain.



Meloumngaye Suzane, directrice de la population et du développement humain, représentant le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, se félicite de l'appui constant de l'UNFPA aux côtés du gouvernement et auprès de la population



Conscient des maux qui freinent le développement socioéconomique du Tchad, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, a souligné que la lutte contre le mariage d'enfants et l'autonomisation des femmes et filles doivent être une préoccupation majeure.