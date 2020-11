Tchad : au Guéra, la malnutrition préoccupe les autorités

En bref. Le préfet du département du Guéra, Annadif Abakar Alkhalil, représentant le gouverneur, a présidé vendredi au gouvernorat une réunion mensuelle dans le cadre des activités du comité provincial de nutrition et d'alimentation (CPNA).



La rencontre a vu la présence des responsables des projets, ONG et programmes pour l'élaboration d'un plan d'action de l'année 2021.



L'objectif est de trouver des solutions pour lutter contre la malnutrition et contribuer au développement de la province du Guera.