Tchad : au Guéra, la population fait des recommandations pour appuyer la transition

Le comité provincial de dialogue et de réconciliation du Guéra formule des recommandations au CMT. Il l'exhorte à maintenir l'élan de dialogue et de réconciliation en vue d'une paix durable, protéger les institutions, préparer des élections libres, démocratiques et transparentes, associer les initiatives locales en matière de dialogue et de réconciliation nationale dans la gestion du pouvoir, et susciter la mise en place des organisations locales en matière de dialogue et de réconciliation nationale.



La jeunesse du Guéra préconise la vigilance pour la sécurité territoriale, la sauvegarde de la paix et la stabilité nationale. Elle suggère de veiller à la consolidation de la démocratie en privilégiant le dialogue plutôt que la répression, même en cas de protestation ; maintenir la promesse de ne pas s'éterniser au pouvoir et jeter les bases d'une gouvernance réellement démocratique ; et s'assurer de la matérialisation des projets amorcés par le Maréchal du Tchad.



Clôturant la cérémonie, le gouverneur Dago Yacoub a félicité les organisateurs pour leur initiative et leur appui au processus de transition.