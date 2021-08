Tchad : au Guéra, le gouverneur et le général Idriss Dokoni visitent 7 chantiers

Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, le général Idriss Dokoni Adiker et les autorité administratives et militaire du Guéra ont visité ce 9 août les sept chantiers en phase de finition à Mongo.



La délégation a fait tour à tour le déplacement aux chantiers de la résidence présidentielle, des 30 villas, de la centrale électrique mixte de 5 Mw et du lycée scientifique. Elle s'est rendue également dans des chantiers de réfection où les travaux sont finalisés à 100% : l'ancienne sous-préfecture, la préfecture et le Palais de justice.



Le chantier de la villa présidentielle est à l'arrêt depuis deux mois, tandis que les 30 villas sont réalisées à 100%.