Tchad : au Guéra, les autorités condamnent l'incident de la maison d'arrêt de Mongo

Suite à l'incident survenu le 18 avril 2025 à la maison d'arrêt de Mongo, au cours duquel le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra a été blessé par balle, lors d'agissements de détenus, les autorités locales ont exprimé leur vive préoccupation.



Le sous-préfet de Mongo rural, Tagal Ahmat, a fermement condamné cet acte qu'il qualifie d'impolitesse, soulignant que de tels comportements ne sont aucunement tolérés par les autorités administratives civiles, militaires, traditionnelles et religieuses de la région.



« Ce genre d'incident est inacceptable et ne doit en aucun cas se reproduire », a déclaré le sous-préfet lors d'une déclaration publique. « Nous exhortons tous les citoyens à respecter l'ordre établi et les institutions de l'État. »



Après sa blessure par balle, le délégué général du gouvernement a été évacué vers N'Djamena pour recevoir des soins médicaux appropriés. Les autorités locales lui souhaitent un prompt rétablissement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet incident, et identifier les responsables qui devront répondre de leurs actes devant la justice.