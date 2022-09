Tchad : au Guera, les leaders féminins plaident pour plus d’actions en faveur de leurs droits

Le secrétaire général du département du Guera, Abba Djiddi Brahimi a présidé ce 20 septembre à Mongo, une cérémonie de plaidoyer de l'engagement des leaders filles dénommées « supers-banat » sur la scolarisation des filles, le mariage précoce et l'excision.



Le but de cette rencontre est d'appuyer les réseaux et organisations des adolescents et jeunes, pour le développement et la mise en œuvre des initiatives et projets citoyens et communautaires au Guera.



Dans son discours de bienvenue, le coordonnateur de ces activités, l'animateur principal du Centre de lecture et d’animation (CLAC), Guede Israël, a rappelé que pendant les trois ans de sensibilisation, les parents ne contribuent pas toujours pour résorber les maux qui minent le développement socioéconomique, sanitaire et éducatif de la fille.



Il lance un appel aux parents et aux partenaires, afin de s'impliquer davantage et permettre aux filles de jouir de leurs droits dans toute la province. Les filles, quant à elles, ont exposé les problèmes qui ne favorisent pas leur épanouissement au quotidien. Elles demandent aux parents et aux personnes ressources, de les aider en soutenant leurs objectifs.



Dans son intervention, le secrétaire général du département du Guera, Abba Djiddi Brahimi, a remercié les filles engagées dans la sensibilisation et a exhorté les chefs des quartiers à faciliter la tâche aux filles leaders. Les chefs des quartiers présents à cette cérémonie se disent satisfaits, et prendront en compte toutes les doléances demandées par les filles.