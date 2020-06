Tchad : au Guéra, les partis politiques se mobilisent contre la Covid-19

La lutte contre la pandémie de Covid-19 suscite la réaction et la mobilisation de certains partis politiques. C'est le cas notamment du MPS qui a distribué des cache-nez aux personnes se trouvant au marché hebdomadaire de Mongo.



La cérémonie est marquée par la présence de plusieurs personnalités parmi lesquels le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbainodoum Ngartelbaye, ses proches collaborateurs, le maire de la commune urbaine de Mongo, Hassan Souleymane Adam, et plusieurs membres de différents conseils du MPS à leur tête le secrétaire exécutif provincial du Guéra M. Tatoumlé Dogo.



Dans cette même optique, le parti politique PDSA a distribué à son tour des cache-nez dans les différentes artères de la ville de Mongo.



Le délégué provincial du PDSA, Mahamat Ahmat Abdraman, déclare que ces cache-nez proviennent directement de la volonté patriotique du Président national du PDSA, Maloum Yoboïdé Djiraki, de mettre à la disposition des populations du Guéra et d'Abtouyour 2000 cache-nez.



À Bitkine, dans le département d'Abtouyour, 1000 masques de protection ont également été distribués gratuitement dans la journée du 30 mai 2020 au marché et ce mardi 2 juin 2020 devant le siège du parti ainsi qu'au parc automobile de Djabarona.



​Ce jeudi, 1000 autres masques ont été distribués à Mongo dans le département du Guéra.