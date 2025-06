Tchad : au Guéra, remise d’un équipement Starlink a la presse de la province

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, a remis ce mercredi 11 juin 2025, un équipement Starlink a la presse de la province.



La cérémonie de remise de cet équipement technologique s'est déroulée en présence du maire de la ville, Hamza Abba Djaouro, ainsi que des journalistes et correspondants provinciaux des médias électroniques, des radios et de la télévision du Guéra.



Cette initiative s'inscrit dans une démarche de soutien aux acteurs de la presse, dans l'exercice de leur mission d'information. Dans son allocution, le délégué général a exprimé sa sympathie envers les professionnels des médias locaux, tout en insistant sur la nécessité d'une utilisation responsable de cet outil de communication.



« Nous reconnaissons le rôle essentiel que joue la presse dans notre société. En vous offrant cet outil moderne, nous souhaitons vous accompagner dans votre mission d'information, mais nous comptons sur votre professionnalisme pour en faire un usage responsable et éthique », a déclaré Abdoulaye Ibrahim Siam.



Prenant la parole au nom de la presse locale, Mondodjo Bruno, directeur de l'ONAMA de la province du Guéra, a exprimé sa gratitude pour cette initiative.



« Cette initiative marque un tournant décisif dans l'exercice de notre noble métier. En nous dotant de cette technologie de pointe, le délégué général démontre sa compréhension des défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement dans notre mission d'information du public », a-t-il déclaré.



La technologie Starlink, qui permet un accès internet haut débit par satellite, constitue un atout majeur pour les professionnels des médias dans une province où la connectivité reste un défi technique.