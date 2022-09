Tchad : au Guera, une assistance accordée à la famille des quadruplés

La délégation provinciale de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance a fait un don au couple qui a mis au monde, des quadruplés. Tous de sexe masculin, ils sont nés au centre de santé de Bardangal.



Le 29 août 2022, Zenaba Doungous, âgée de 28 ans, épouse de Moussa Adef, personne vivant avec un handicap et habitant le village Oubi Bago, dans le canton Bidio, sous-préfecture de Niergui, a donné naissance à des quadruplés.



Malheureusement, le quatrième enfant est décédé une heure après l'accouchement à la suite d'une souffrance fœtale, selon le responsable du centre de santé, Ahmat Radouane, par ailleurs président actif du Comité de protection de l'enfance du canton Dadjo Sud.



À ce jour, les trois autres enfants et leur mère se portent bien. Le couplé vit modestement dans un village situé à 5 kilomètres de Bardangal, à 45 kilomètres à la sortie sud de Mongo. Le mari se débrouille pour subvenir aux besoins de sa famille. En cette saison pluvieuse, le village est coupé du reste du monde et le couple vit dans l'extrême pauvreté. La mère, une femme au foyer, ne pratique aucune activité génératrice de revenus.



Depuis la naissance des enfants, la délégation provinciale a entrepris des actions prioritaires. Il s'agit entre autres, des soins de santé nécessaires, l'appui psycho-social au couple, des dons en vivres et non vivres (un sac de mil, trois moustiquaires, trois draps et layettes pour enfants). Un plaidoyer a été adressé aux autorités administratives locales (gouverneur et préfet), et aux partenaires, afin de porter secours aux enfants.



Mentionnant les difficultés, le délégué provincial, Abdelaziz Damalia Alhadj, a souligné l'inaccessibilité de leur habitation, que ce soit en véhicule ou à moto. L'appui a été acheminé avec une charrette. La délégation provinciale recommande un appui supplémentaire en vivres (mil, riz, huile, lait et haricot) et autres produits (couvertures, moustiquaires, savons).