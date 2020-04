Tchad : au Hadjer Lamis, des dons de vivres aux 4 départements

La Fondation Grand Cœur (FGC) a remis lundi matin des dons de vivres en faveur de la population de Hadjer-Lamis.



153 sacs de riz de 25 kg, 122 sacs de pénicillaires de 100 kg, 100 sacs de sucre de 50 kg, 100 bidons d'huile de 10 litres et 20 cartons de savon ont été remis aux quatre départements de la province (Dababa, Dagana, Haraze Albiar et Ngoura).



Le point focal de la FGC, Ali Idriss, a souligné que la présidente de l'organisation, à travers ce geste, vient témoigner de son soutien indéfectible et humanitaire à la population de Hadjer-Lamis en général et celle de Massakory en particulier.



Pour Ali Idriss, ce geste vient aider la population qui fait face aux conséquences de la pandémie de Covid-19.



Réceptionnant ce don dans les locaux de la délégation de l'action sociale, le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a remercié la présidente de la Fondation Grand Cœur pour ses gestes en faveur de la population et surtout des couches vulnérables.



Après la distribution, les bénéficiaires ont adressé leurs remerciements à la FGC.



Le don a une valeur de plusieurs millions de FCFA.