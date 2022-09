Tchad : au Hadjer-Lamis, la délégation de la femme et de la famille au contact de la population

Accompagné de Banguirim Fidel, chef de service de la protection de l'enfance de ladite délégation, il s'est rendu cette semaine respectivement à Massaguet, chef-lieu du département de Haraze Al Biar, et à Bokoro dans le département de Dababa. L'objectif de cette mission, est de s'enquérir de la situation des infrastructures et du personnel oeuvrant sur place.



Il a eu également des rencontres d'échange avec les organisations féminines notamment les plateformes, les associations, les groupements entre-autres. Cette descente du terrain, vise également à mettre en place, un nouveau mécanisme dont le but serait d'aider les femmes, la famille et promouvoir la protection de l'enfance dans la province. Ce qui, de manière primordiale, constitue le souci ardent des hautes autorités de transition.



Lors des multiples rencontres, Brahim Al-Hissein Ahmat declare sa volonté de traduire dans les faits, les orientations de la ministre en charge de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh qui œuvre dans l'amélioration du bien-être social.



Il a fait savoir que la situation des personnes vulnérables, préoccupe les autorités du pays qui lui accordent une place importante dans leur programme politique.