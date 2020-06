Tchad : au Hadjer Lamis, la mutilation génitale et le mariage précoce au centre d'une table ronde

Dans le cadre de ses activités, la délégation de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi de la province de Hadjer Lamis, en collaboration avec la délégation de la santé, a organisé samedi une table ronde sur la mutilation génitale et le mariage précoce.



Selon la déléguée de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Doudou Taopili, l'objectif de cette table ronde est d'informer et d'échanger avec les leaders religieux, les responsables associatifs et administratifs sur la mutilation génitale et le mariage précoce afin de barrer la route à cette pratique néfaste.



Au cours de cette table ronde, plusieurs questions ont fait l'objet de discussions. D'après le président du Tribunal de grande instance de Massakory, Kagongbé Moïse, l'ordonnance n° 06/PR/2015 porte interdiction du mariage des enfants dans son article n° 04.



"Toute personne qui contraint par quelque moyen que ce soit une personne mineure au mariage est condamnée à un emprisonnement de 5 à 10 ans de prison et une amende de 500.000 à 5millions de FCFA", dit la Loi.



L'Imam de la grande mosquée de Massakory, cheikh Moustapha Mahamat Ali, et le pasteur de l'Église Assemblée Chrétienne du Tchad (ACT) de Massakory, Kargué Madédé Silas, se sont relayés pour expliquer que la religion interdit la mutilation génitale et le mariage précoce.



Pour eux, aucune religion ne soutien cette pratique. Ils ont promis de véhiculer le message lors de leurs prédications dans le milieu religieux.



D'autres contributions et suggestions ont été émises par certains participants.