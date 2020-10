Tchad : au Hadjer Lamis, le SET provincial se penche sur la grève du 2 novembre

Pour les bureaux, la vignette représente l'engagement de l'enseignement. À cet effet, ils ont exhorté les enseignants à payer leurs vignettes. Jusqu'à présent, certains enseignants n'ont pas payés leurs vignettes de 2018-2019, concluent-ils.



Un point relatif à l'évaluation de la Journée mondiale des enseignants du 5 octobre 2020 dernier, a était fait par les bureaux aux militants.



Dans leur bilan, les bureaux ont fait savoir qu'ils ont reçu 150.000 FCFA pour la fête des enseignants de la part du bureau national du SET. La somme a été réparti comme suit : département de Haraze Albiar 40.000 FCFA, Dababa 40.000 FCFA, Dagana 40.000 FCFA et 30.000 FCFA au bureau provincial.



Convaincu des détails de dépenses effectuées, l'assemblée a, à l'unanimité, acclamé et adopté l'évaluation de la journée du 5 octobre 2020.



Dans les divers, plusieurs points concernant les difficultés des enseignants au niveau provincial et départemental ont été abordés. Les bureaux préconisent d'avoir le local du bureau départemental. Ils ont marqué la fin de l'assemblée générale extraordinaire tenue ce samedi 31 octobre 2020 par le SET provincial et départemental à l'école du Centre de Massakory.



Commencée à 09h15, l'assemblée a pris fin à 11h30.