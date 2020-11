Tchad : au Hadjer-Lamis, les agents de santé sensibilisent sur la vaccination de routine

Une rencontre de sensibilisation de la population sur la vaccination de routine s'est tenue mardi au centre de santé de Nibeck, une localité située à 7 km au Nord de la sous-préfecture de Dendi, dans le département de Haraze Albiar.



Selon le responsable du centre de santé de Nibeck, Djetoloum Éric, l'objectif de cette réunion est d'informer les leaders religieux, communautaires et les chefs traditionnels sur l'importance de la vaccination de la routine.



Pour M. Éric, la vaccination de routine englobe plus que neuf maladies. Elle aide les enfants et les protègent ainsi que leur mère sur les risques liés au tétanos, à la typhoïde, etc.



Djetoloum Éric appelle les différents acteurs à s'impliquer fortement dans la campagne de sensibilisation afin d'apporter un résultat satisfaisant et aider les relais ainsi que les agents dans l'accomplissement de leurs missions.



Le chef du village Nibeck, Abali Mey et le responsable de Programme élargie de vaccination (PEV), Alhadji Achigar, se sont relayés pour expliquer aux participants que cette vaccination de routine est bénéfique à tous. "À cet effet, chacun de nous doit s'impliquer pour véhiculer le message auprès de population", selon lui.



Au cours de la réunion, la question de la consultation prénatale n'a pas été perdue de vue.