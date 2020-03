Tchad : au Hadjer Lamis, les opérateurs économiques recensés

La commission de recensement des opérateurs économiques en vue des élections consulaire 2020 de la Chambre de Commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat au Tchad (CCIAMA) séjourne depuis ce jeudi 26 mars à Massakory.



Selon le chef de mission Abdoulaye Mangoussi, l'objectif de la commission est de recenser les opérateurs économiques de la province du Hadjer Lamis que sont : les commerçants, les bouchers, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, et tous ceux qui réalisent des activités génératrices de revenus, en vue des élections consulaires 2020.



Le délégué provincial de la CCIAMA de Hadjer Lamis, Mahamat Beyine Abdelrassoul, a appelé les différents opérateurs économiques de quatre départements que compte la province à venir se faire recenser le plutôt possible.



Pour lui, sont éligibles les personnes âgées de 18 ans au moins, ayant un registre de commerce et de crédit immobilier, une carte d'adhésion, une patente de l'année en cours, une attestation de la CNPS en cours de validité et un casier judiciaire.



La commission se rendra au Lac, Kanem et au Barh El-gazal pour la même activité.