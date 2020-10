Tchad : au Hadjer Lamis, un projet pour renforcer la surveillance de paralysie flasque aigüe

Le secrétaire général de la province de Hadjer-Lamis Djingar Gaspard a lancé jeudi à Massakory, le projet de renforcement de la surveillance de paralysie flasque aigüe à base communautaire dans la province de Hadjer-Lamis.



La cérémonie de lancement officiel du projet a eu lieu dans les locaux de la délégation sanitaire de Massakory, en présence du délégué de la santé de Hadjer-Lamis, Dr. Onram Kouletta II.



Le coordonnateur du projet Alliance sahélienne de recherches appliquées pour le développement durable (ASRADD), Dr. Moussa Abderrahmane, a signifié que l'ONG nationale œuvre dans le cadre de la santé. Le projet couvre deux provinces à savoir le Hadjer-Lamis et le Batha pour une durée d'un an renouvelable.



Dr. Moussa Abderrahmane rappelle que le Tchad n'a pas enregistré un cas de poliomyélite mais que ce projet va renforcer la surveillance épidémiologique dans la province en vue de bien suivre l'évolution de la poliomyélite dans le pays.



Lançant officiellement le projet de renforcement de la surveillance de paralysie flasque aiguë à base communautaire, le secrétaire général du Hadjer-Lamis, Djingar Gaspard, souligne que le pays est déclaré exempt de polio par l'OMS. Il appelle toutefois la population à rester vigilante.



Au cours de la cérémonie, 11 motos de marque Haoudjé, 11 ordinateurs portables, 11 modems de connexion internet, 11 smartphones de marque iPhone et 154 de type Androïd ont été remis aux points focaux et aux relais communautaires pour assurer la surveillance au niveau communautaire.



Djingar Gaspard exhorte à utiliser ces matériels dans le cadre des services.



Le projet sera mis en oeuvre par le projet ASRADD, avec l'appui technique du Réseau africain d'épidémiologistes de terrain (AFENET), sur financement de la Fondation Bill et Melinda Gates.