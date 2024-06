Tchad : au Kanem-Sud, l’ADM promeut la culture de la paix et de la cohabitation pacifique

L'Association pour le Développement de Mondo (ADM) a lancé une campagne, hier mercredi 26 juin 2024. C'est une initiative ambitieuse visant à lutter contre les conflits intercommunautaires dans le département du Kanem-Sud.



Lors de cet événement marquant, l'ADM a distribué des radios fonctionnant à l'énergie solaire, à une quinzaine de clubs d'écoute locaux.



Cette initiative, pilotée par le président de l'Association, Ali Younous Ali, a pour but de fournir aux communautés, un accès facile et régulier à des programmes éducatifs et de sensibilisation sur la gestion et la prévention des conflits.



« Notre objectif est de promouvoir une culture de paix et de cohabitation pacifique à travers une communication efficace et l'éducation communautaire », a déclaré Ali Younous Ali, lors de la cérémonie de lancement. Les radios solaires joueront un rôle crucial en permettant aux membres des clubs d'écoute de rester informés, et de participer à des discussions constructives sur la résolution des conflits.



Cette action s'inscrit dans une stratégie plus large de l'ADM, visant à renforcer la cohésion sociale et à encourager un dialogue pacifique, entre les différentes communautés de la région. Les bénéficiaires de ces radios ont exprimé leur gratitude pour ce soutien précieux, soulignant l'importance de disposer d'outils de communication pour favoriser la paix et la compréhension mutuelle.



« Ces radios nous permettront de rester connectés et informés sur les meilleures pratiques de gestion des conflits », a affirmé un membre d'un club d'écoute local. L'ADM réitère son engagement à poursuivre ses efforts pour promouvoir la paix et la stabilité dans le Kanem-Sud, en collaboration étroite avec les communautés locales et les partenaires internationaux, pour atteindre ces objectifs nobles.