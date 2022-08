Tchad : au Kanem, la société civile encourage les villageois à scolariser les enfants

Une mission de la plateforme des associations pour le développement du Kanem-Ouest est en mission de sensibilisation. Elle a effectué le 30 juillet 2022, un déplacement à Bour (Soudi), une localité située à une soixantaine de kilomètres de Rig-Rig.



La sensibilisation est axée sur les thèmes suivants : la scolarisation massive des enfants et particulièrement des filles, le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique, la lutte contre le mariage des enfants, l'aventure sans lendemain des jeunes vers les sites d'orpaillage, et les conflits autour des puits d'eau.



Le président de la plateforme, Abakar Bokormi, et sa délégation, ont prodigué des conseils et orientations aux habitants de Bour (Soudi). La mission se poursuivra dans d'autres villages du département dans les jours à venir. Les villageois, quant à eux, ont remercié la plateforme pour son déplacement.