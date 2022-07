Tchad : au Kanem, la vaccination contre le Covid-19 débute le 14 juillet

La délégation provinciale de la santé du Kanem a tenu une réunion de plaidoyer pour la réussite de la campagne de vaccination contre le Covid-19.



Cette réunion a eu lieu sous la houlette du secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et de la société civile, le 12 juillet 2022, dans la salle de réunion du gouvernorat du Kanem.



L'objectif est de réussir la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui aura lieu du 14 au 23 juillet 2022 au Kanem. Prenant la parole, le délégué de la santé du Kanem, Dr Djibert Ahmat Haliki a remercié les autorités et sollicité, une fois de plus, leurs contributions pour la réussite de cette campagne, sans oublier la société civile.



La vaccination concerne les personnes âgées de 18 ans et plus. Le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël a pour sa part exhorté les parties prenantes à mobiliser la communauté pour qu’elle se fasse vacciner.